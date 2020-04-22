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رياضة

صنداونز يصدم النادي الأهلي: لن نترك جاستو سيرنو.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:28 ص
حسام الحارتي

قال خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي ، إن النادي الأهلي اتبع كافة الطرق الشرعية للتفاوض مع صن داونز للحصول على خدمات جاستو سيرنو لاعب الفريق.


وأضاف خالد علي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن صن دوانز يرفض رحيل سيرنو عن الفريق خلال الموسم المقبل.


وتابع :" مجلس إدارة صن دوانز والمدير الفني للفريق يرفض رحيل سيرنو للنادي الأهلي الموسم المقبل ".


وأكد خالد علي أن عقد سيرنو ممتد لمدة ثلاث سنوات مع صن داونز .


وأوضح أن سيرنو يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن مسئولي صن دوانز يرفضون رحيله. 

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