صنداونز يصدم النادي الأهلي: لن نترك جاستو سيرنو.. فيديو

قال خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي ، إن النادي
الأهلي اتبع كافة الطرق الشرعية للتفاوض مع صن داونز للحصول على خدمات جاستو سيرنو
لاعب الفريق.
وأضاف خالد علي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،
أن صن دوانز يرفض رحيل سيرنو عن الفريق خلال الموسم المقبل.
وتابع :" مجلس إدارة صن دوانز والمدير الفني للفريق يرفض رحيل سيرنو
للنادي الأهلي الموسم المقبل ".
وأكد خالد علي أن عقد سيرنو ممتد لمدة ثلاث سنوات مع صن داونز .
وأوضح أن سيرنو يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن مسئولي صن دوانز
يرفضون رحيله.