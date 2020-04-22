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تعليم

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:59 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بإمتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها ، داخل لجان مؤمنة و معقمة ، حسب الجدول المعلن.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن من لم يجتاز هذه امتحانات الثانوية العامة بنجاح سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة ، في موعد تحدده الوزارة لاحقا ، والراسبين سيعيدون السنة بالنظام المعدل.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء  و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات
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