وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بإمتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.
حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها ، داخل لجان مؤمنة و معقمة ، حسب الجدول المعلن.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن من لم يجتاز هذه امتحانات الثانوية العامة بنجاح سيدخل امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة ، في موعد تحدده الوزارة لاحقا ، والراسبين سيعيدون السنة بالنظام المعدل.