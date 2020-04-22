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وزير الزراعة: 9.4 مليون فدان إجمالي المساحات المزروعة في مصر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:21 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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ريهام فيكتور
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن توجيهات الرئيس السيسي كانت إحداث تنمية كاملة ومستدامة  لربوع  مصر مع ضرورة العمل على تغير وجه سيناء بالمشروعات الزراعية والتنموية بعد أن شوهتها الحروب على يد الارهاب الاسود.

وأضاف أن العمل فى سيناء كي تصبح أرض النماء والرخاء وهي نقطة انطلاق لنا جميعا ، وحتى تصبح درة على جبين الوطن ، بينما نستمر فى محاربة الارهاب نسير فى طريق تنمية سيناء وزرع الخير في أرجائها.

واشار إلى أن تكليف الرئيس للحكومة ومؤسسات الدولة للتكاتف من أجل إحداث تنمية شاملة وتنموية مستدامة على أرض سيناء ، مؤكدا ان محاور التنمية الزراعية تعتمد على التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية ، والتوسع الرأسي للرقعة الزراعية من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل فقرات المحصول والتوافق مع المناخ.


وتابع أن استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل اوسع والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحلية.

واكد ان كل هذه المحار بفضل الله وتوجهات  الرئيس سوف تحقق الرخاء الزراعى لمصر وشعبها العظيم ولقد كان الاهتمام بالتوسع الافقى من منطلق محدودية التوسع  الافقى فى الاراضى القديمة.

واوضح ان اجمالى المساحات الزراعية 9.4 مليون فدان ، منوها الى ان هناك 6.4 مليون فدان اراض قديمة و 3.3 مليون فدان اراضى جديدة تم استصلاحها وبالتالى محدودية التوسع الافقى فى الاراضى القديمة غير موجودة.
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