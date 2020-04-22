مجدي عبد الغني: الصيام يرهق اللاعبين ويجب إفطارهم .. شاهد

قال مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن إفطار اللاعبين في المباريات يعتمد على أهمية المواجهة بالنسبة للمدرب.





وأضاف عبد الغني في تصريحاته خلال تواجده على فضائية تن، أن المباريات في شهر رمضان تكون ممتعة وأهمية المواجهة تُجبر المدرب على منح اللاعبين حرية الإفطار.





وتابع: الصيام يرهق اللاعبين، فيجب الافطار حتى يقدموا آداء مميزا أثناء المباراة ولا يؤثر على المستوى البدني للاعبين.



