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رياضة

مجدي عبد الغني: الصيام يرهق اللاعبين ويجب إفطارهم .. شاهد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:50 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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عمرو ابوبكر
قال مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن إفطار اللاعبين في المباريات يعتمد على أهمية المواجهة بالنسبة للمدرب. 

وأضاف عبد الغني في تصريحاته خلال تواجده على فضائية تن، أن المباريات في شهر رمضان تكون ممتعة وأهمية المواجهة تُجبر المدرب على منح اللاعبين حرية الإفطار. 

وتابع: الصيام يرهق اللاعبين، فيجب الافطار حتى يقدموا آداء مميزا أثناء المباراة ولا يؤثر على المستوى البدني للاعبين.

جدير بالذكر أنه، بعد غد بداية شهر رمضان المبارك، ولكن بدون تمرين للاعبين بسبب كورونا.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن تعليق بطولة الدوري والنشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا
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