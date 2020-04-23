ثروت سويلم يعلن ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

أعلن اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، الترشح على مقعد عضوية الجبلاية فى انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.





ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات الجبلاية المقبلة.





وقال اللواء ثروت سويلم، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سوف أترشح على عضوية الجبلاية للمساهمة فى خدمة الأندية من ممثلى أعضاء الجمعية العمومية ومحاولة الارتقاء بالمسابقات المحلية وتطوير الكرة المصرية".





وأعلنت العديد من الوجوه من الأعضاء السابقين فى مجالس إدارات الجبلاية الترشح فى انتخابات مجلس الإدارة القادم مثل جمال علام ومجدى عبد الغني وعصام عبد الفتاح والمهندس هانى أبو ريدة والإعلامي أحمد شوبير.

