4 برامج دينية على موقع صدى البلد في شهر رمضان المبارك.. فيديو

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أربعة برامج دينية متنوعة طوال شهر رمضان المبارك، تفيد المسلم الصائم وتجيب عن تساؤلاته التي تدور في ذهنه بشأن الصوم وما يتعلق به.





ويأتي في مقدمة هذه البرامج الدينية، برنامج "فتاوى" ويحتوي على ما كل ما يهم المسلم في صومه من خلال تقديم باقة متنوعة من الفتاوى الدينية التي تخص الرجل والمرأة وما يفطر وما لا يفطر والمحظورات في الصيام وكيفية استغلال شهر رمضان.





وثاني هذه البرامج هو برنامج "نسائم" ويحتوي على ابتهالات دينية وأدعية رمضانية تأسر القلوب وتؤدي إلى خشوع قلب المسلم في صومه.





أما ثالث هذه البرامج فهو برنامج "قصة وعبرة" وفيه يقدم للصائمين مجموعة من القصص المأخوذة من الأثر لأخذ العبر والعظات منها.





كما يقدم موقع صدى البلد، البث المباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، لاستقبال الأسئلة والفتاوى بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يومي الإثنين والأربعاء في الحادية عشر صباحا.