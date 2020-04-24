تعرف على مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش

يعرض مسلسل ب"100 وش" في الساعة الثامنة الا ربع على قناة الحياة، ويتم عرض نفس الحلقة في التاسعة على قناة الحياة دراما.





مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كلا من النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



