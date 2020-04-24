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فن

تعرف على مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:00 ص
100 وش
100 وش
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محمد نحلة
يعرض مسلسل ب"100 وش" في الساعة الثامنة الا ربع على قناة الحياة، ويتم عرض نفس الحلقة في التاسعة على قناة الحياة دراما.

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة كلا من النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

 مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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