أعظم معركة مع الشيطان في رمضان.. خطيب الحرم المكي يحذر من هذا الإهمال فيها

قال الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم؛ إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن كثيرًا من الناس يدركون عداوة الشيطان لهم، لكنهم لا يجعلون من أنفسهم أعداءً له.









وأوضح «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أن هذا إهمال ظاهر وبرود قاتل تجاه هذه المعادلة، فإن المراغمة والمدافعة بين بني الإنسان والشيطان لا تتحقق إلا بإعمال هاتين الحقيقتين، وإن عداوته لتكمن في قوله : «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ».









وأضاف أن الشيطان يقعد لهم في صراطهم المستقيم، وليس على جنباته، ولا في نهايته ولا بعيدًا عنه، وإنه لا يكتفي في قعوده بمواجهتهم من أمامهم فحسب؛ بل يقعد لهم في كل اتجاه ، فقال تعالى: «ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ»، فالمسلم لا يزال في عراك مع الشيطان ما دام له قلب ينبض في هذه الحياة، ومعركة المراغمة تلك لا يسكن لها غبار، بل هي سجال بينهما يوم للشيطان ويوم للإنسان.



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وتابع: غير أن أعظم تلك المعارك ضراوة وأحماها وطيسًا مع أنها أقوى ما يكون المسلم فيها وأضعف ما يكون الشيطان إبانها هي معركة الشيطان مع الإنسان في شهر رمضان المبارك؛ وقال لذلك جاء اللوم والثبور والخسران لمن فاتته هذه الفرصة السانحة، فأروا الله من أنفسكم جدًا واجتهادًا في شهركم هذا.





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واستطرد: وإن كانت دواعي الجائحة قد حالت دون ارتياد المساجد، فإن ذلك ليس بمعفٍ أحدًا عن عبادة ربه في بيته، فكما قيل: “بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان”، كذلك يقال: “بئس القوم لا يعرفون الله إلا في المساجد”، فلا يعرفونه في بيوتهم، ولا في مجالسهم، ولا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم.



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وأوصى بأن يتقوا الله وأن يعلموا أن الصادق المصدوق –صلى الله عليه وسلم- قائلًا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين”، فالله الله في اغتنام شهركم، واستغلال ضعف عدوكم، الذي قال عنه ربكم جلّ شأنه: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا».



