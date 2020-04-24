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محمد منير عن أغاني المهرجانات: كل جيل يحمل ملامح نفسه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:27 م
محمد منير
محمد منير
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حمزة شعيب
قال الكينج محمد منير، إن شهر رمضان هذا العام،  مختلف عن الأعوام السابقة، مضيفًا: " نشاطر العالم الأحزان ورمضان مختلف عن الأعوام السابقة، وأنا مش متعود على كدا، ودائما متعود على السفر، بس الحمدالله مستمتع بوطنى وببلدي وموجود وحالتي الصحية جيدة، أنا مدلع وبحب أصرف فلوس وأذهب لإجراء الفحوصات في ألمانيا ولكن الآن لا يمكن ذلك بسبب كورونا".

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "على ثقة في خبرة أطباء مصر، فالوباء ليس جديدًا في مصر، فقد شهدت مصر من قبل بعض الفيروسات الأخرى.. وسيحدث نوع من الاجتهاد العالمى، وسيكون للعلماء المصريين دور في ذلك".

وأشاد الكينج  بقرار الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى وتعاطفهم مع العالقين المصريين، تأثرت بأزمة العالقين، جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة التي تمثل معنى الوطن، قضيت رحلة حياتى أغنى للوطن، واضم صوتى للناس وأقول ما أجمل العودة للوطن، ربنا يرجعهم سالمين لحضن الوطن".

وواصل: "أنا عامل عزل منزلى، وأنا بيتوتى طبيعى، وكنا متفرقين اليوم خلال فطار رمضان "، مضيفًا: "الأغنية لن تتنازل عن مشاركة الوطن همومه ".

وفى تعليقه على المهرجانات، قال :" أتعامل مع الأغنية الجيدة، ولست ضد أي أغنية.. الفن عبارة عن أغان ضعيفة وأغان قوية.. وكل ما يقدم كفن جميعنا مشترك فيه.. اعتدنا على حب الغناء والتمثيل في إطار الفن.. ولكن نحن ضد الإسفاف والابتزاز.. كل جيل يحمل ملامح نفسه وليس ملامح غيره".
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