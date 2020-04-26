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تكنولوجيا

آبل تصدر الجيل الثالث من سماعات AirPods في هذا التاريخ

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:02 ص
آبل تصدر الجيل الثالث
آبل تصدر الجيل الثالث من سماعات AirPods في هذا التاريخ
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ندى على
تعتبر سماعات AirPods  التى تصنعها شركة آبل بمثابة نجاح كبير للشركة ، حيث تجاوز الطلب على مبيعاتها القدرة التصنيعية، وفي أكتوبر العام الماضي، أعلنت شركة أبل عن AirPods Pro، سماعات  أذن بتصميم جديد مع رؤوس من السيليكون وبتقنيات مثل إلغاء التشويش والأصوات المحيطة. 

ووفقا لمجلة فوربس فإن المسرب الشهير لأبل مينج كو كشف أن شركة آبل  ستصدر الجيل الثانى من سماعات AirPods Pro ، والتى سيكون اسمها AirPods Pro2 في نهاية عام 2021 أو بداية عام 2022. 


كما كشف عن أن الجيل الثالث من سماعات  AirPods وهى سماعات  AirPods 3  والتى ستنتهى آبل من إنتاجها وسيتم إصدارها  في النصف الأول من 2021 ، ويعتمد الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro 2  على هندسة مماثلة للجيل الثالث من AirPods، مع تصميم نظام في حزمة (SIP) بدلًا من لوحة الدوائر المطبوعة.

وبحسب مينج كو فإن الجيل الثالث من سماعات AirPods 3  لن يتمتع  بأي تغيير كبير في التصميم، وإنما يركز على الأجزاء الداخلية فقط، وقد يؤدي التصميم الجديد للتقنية الداخلية إلى الحصول على صوت أفضل أو أداء أطول أو كليهما.

ومؤخرا، ذكرت وكالة بلومبيرج أن شركة آبل تعمل على تطوير سماعات رأس لاسلكية جديدة عالية الجودة ، ستأتي معها أجزاء قابلة للتغيير، الأمر الذي سيحدث ثورة في عالم سماعات الرأس.  

وتستخدم السماعات أحزمة رأس مثبتة مغناطيسيًا، ما يعني أنه يمكن فصل أجزاء السماعة عن بعض واستخدام ألوان وأشكال وتصاميم أخرى ما يتيح المجال أمام تشكيلة كبيرة من الاختيارات أمام المستخدمين.


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