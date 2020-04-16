يمكن تبديلها أثناء التمارين الرياضية.. آبل تطلق سماعات رأس لاسكلية بأجزاء متغيرة

ذكر وكالة بلومبيرج أن شركة آبل تعمل على تطوير سماعات رأس لاسلكية جديدة عالية الجودة ، ستأتي معها أجزاء قابلة للتغيير، الأمر الذي سيحدث ثورة في عالم سماعات الرأس.





وتستخدم السماعات أحزمة رأس مثبتة مغناطيسيًا، ما يعني أنه يمكن فصل أجزاء السماعة عن بعض واستخدام ألوان وأشكال وتصاميم أخرى ما يتيح المجال أمام تشكيلة كبيرة من الاختيارات أمام المستخدمين.









وستعمل سماعات آبل السماعات الجديدة، بخيارين مختلفين، بحيث يستطيع المستخدمون استعمالها بالطريقة العادية، كما أنهم يستطيعون تغييرها عند ممارسة التمارين الرياضية، بوضع الأجزاء الأخرى التى تناسب تلك التمارين.





وسيأتى مع سماعات الرأس الجديدة المتطورة من آبل سماعات رأس أخرى فوق الأذن مماثلة مثل سماعات 1000XM3 من سوني أو سماعات Bose700 المانعة للتشويش.





ومن المقرر أن تطلق آبل سماعاتها الجديدة قريبا، حيث كانت الشركة قد أطلقت، أمس هاتف iPhone 9 والمعروف ب iPhone SE هو أرخص هاتف حديث من إطلاق آيفون حيث سيكون سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، حيث كانت تسعى شركة آبل منذ فترة لتحدى ماركات الهواتف الأخرى مثل هواوى وشاومى التى تصدر بأسعار رخيصة وإمكانيات عالية.



