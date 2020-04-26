AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: لن نوصل الموافق للعقارات المخالفة مستقبلا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:56 م
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تحذيرًا شديدًا للمواطنين بعدم شراء أي وحدات سكنية بالعقارات المخالفة التي قام أصحابها ببنائها دون الحصول على تراخيص.

وأكد المحافظ أن الدولة لن توصّل المرافق لتلك العقارات مستقبلًا تحت أي ظرف، كما لن تخضع تلك العقارات لأي استثناءات.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية.

كما ناشد المواطنين عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

يذكر أن محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحي عين شمس والعقارات المقامة على جانبى منطقة ترعة الطوارئ بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة، وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق.

يأتي ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات التى تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة بالعاصمة خاصة تلك التى قام بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس حي النزهة يقود حملة لإزالة المباني المخالفة.. صور

محافظ القاهرة: تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية

تحويل صاحبه للنيابة عسكرية.. محافظ القاهرة يزيل عقارا مخالفا بجسر السويس..صور

للمرة الثانية بعد ساعات قليلة.. محافظ القاهرة يتفقد إزالات ترعة الطوارئ

محافظ القاهرة: إزالة 8 مبان بدون ترخيص على جانبي محور ترعة الطوارئ

شاهد.. لحظة انهيار عمارة مخالفة في عين شمس

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على اسم فيفي عبده الحقيقي

بعد توقفها بسبب كورونا.. مصالح حكومية تعود للعمل الجزئي اليوم

مارسيلو يرفض مغادرة ريال مدريد

مصدر من سيول: لدينا معلومات ببقاء زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان