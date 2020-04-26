محافظ القاهرة: لن نوصل الموافق للعقارات المخالفة مستقبلا

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تحذيرًا شديدًا للمواطنين بعدم شراء أي وحدات سكنية بالعقارات المخالفة التي قام أصحابها ببنائها دون الحصول على تراخيص.







وأكد المحافظ أن الدولة لن توصّل المرافق لتلك العقارات مستقبلًا تحت أي ظرف، كما لن تخضع تلك العقارات لأي استثناءات.







ودعا محافظ القاهرة المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية.







كما ناشد المواطنين عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.







يذكر أن محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحي عين شمس والعقارات المقامة على جانبى منطقة ترعة الطوارئ بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة، وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق.





