الصحة السعودية تكشف سبب قرار رفع الحظر الكلي بالمملكة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، سبب قرار رفع "منع التجول جزئيًا في معظم أنحاء المملكة باستثناء مكة والأحياء المعزولة.





وقال العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن خطوة رفع الحظر الكلي، جاءت بعد مراجعة كل الأمور الصحية وغيرها، وتحديد بؤر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الالتزام الكبير لدى الجميع.





وشدد متحدث الصحة على ضرورة بقاء المواطنين والمقيمين في بيوتهم، والحرص على البقاء بعيدًا عن الإصابة ونقل العدوى.





كانت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، سجلت 1223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.(كوفيد19).





وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تسجيل(3) حالات وفاة بسبب الفيروس، فيما تم تسجيل (142) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2357) حالة.



