AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطباء بريطانيا يحذرون: كورونا يصيب الأطفال بأعداد كبيرة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
Advertisements
على صالح
أصدر أطباء مركز الصحة العامة وجودة الحياة في بريطانيا تحذيرًا عاجلًا بشأن ارتفاع حاد في عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب حالات اصابة بفيروس كورونا.

وفي تحذير أرسل إلى الأطباء العامين، قال أطباء مركز الصحة العامة: هناك قلق متزايد من ظهور متلازمة الالتهاب المرتبط بـ كوفيد 19 لدى الأطفال في المملكة المتحدة.

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ، كان هناك ارتفاع واضح في عدد الأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون من حالة التهابية متعددة الأنظمة تتطلب رعاية مكثفة في جميع أنحاء لندن وأيضًا في مناطق أخرى من المملكة المتحدة.

وتنطوي الحالات على سمات متداخلة مشتركة لمتلازمة "الصدمة السامة" ومرض "كاواساكي" غير النمطي مع علامات الدم المتوافقة مع اعراض عدوى كورونا لدى الأطفال"

وأخبر التنبيه، الذي اطلعت عليه مجلة الخدمات الصحية، الأطباء العامين بإحالة الأطفال الذين يعانون من أعراض بما في ذلك آلام البطن على أنها "مسألة ملحة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي لمتلازمة داون 2020.. كيفية الوقاية منها عند الأطفال قبل الولادة

لوقف زحف كورونا.. استدعاء الجيش البريطاني لتوصيل الغذاء لـ 1.5 مليون معزول

بعد إصابة رضيعها بـ كورونا.. سيدة توجه تحذيرًا للآباء والأمهات

احترس .. كورونا أحد الفيروسات التاجية.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

مسلسل كوري تنبأ بـ فيروس كورونا قبل ظهوره بسنة كاملة ..فيديو

احذر منه هذا الشخص ناقل للعدوي بدون أعراض.. كل ما يمكن معرفته عن الإصابة بفيروس كورونا وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

منعا لـ التزاحم..القوى العاملة : صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة مستمر حتى 10 مايو

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

في ذكرى ميلاد سناء جميل .. اسمها الحقيقي وسر دفنها بعد 4 أيام

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

إصابات كورونا تتخطى 3 ملايين.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار الوباء حول العالم

4 عملات كبرى تسقط أمام الجنيه.. أسعار الصرف في البنوك اليوم الاثنين 27-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشارة.. نصائح لمرضي الربو في رمضان

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو