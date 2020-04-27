أطباء بريطانيا يحذرون: كورونا يصيب الأطفال بأعداد كبيرة

أصدر أطباء مركز الصحة العامة وجودة الحياة في بريطانيا تحذيرًا عاجلًا بشأن ارتفاع حاد في عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب حالات اصابة بفيروس كورونا.





وفي تحذير أرسل إلى الأطباء العامين، قال أطباء مركز الصحة العامة: هناك قلق متزايد من ظهور متلازمة الالتهاب المرتبط بـ كوفيد 19 لدى الأطفال في المملكة المتحدة.





وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ، كان هناك ارتفاع واضح في عدد الأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون من حالة التهابية متعددة الأنظمة تتطلب رعاية مكثفة في جميع أنحاء لندن وأيضًا في مناطق أخرى من المملكة المتحدة.





وتنطوي الحالات على سمات متداخلة مشتركة لمتلازمة "الصدمة السامة" ومرض "كاواساكي" غير النمطي مع علامات الدم المتوافقة مع اعراض عدوى كورونا لدى الأطفال"





وأخبر التنبيه، الذي اطلعت عليه مجلة الخدمات الصحية، الأطباء العامين بإحالة الأطفال الذين يعانون من أعراض بما في ذلك آلام البطن على أنها "مسألة ملحة".