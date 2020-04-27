بدءا من مايو.. روسيا تخفض إنتاجها النفطى 19 %

تعتزم روسيا تخفيض إنتاجها النفطي بدءا من أول مايو المقبل.



ووفقا لـ عربية نت، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس علاقات المستثمرين بشركة لوك أويل أن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط في مايو بنسبة 19% إلى 8.5 مليون برميل يوميًا، من مستوى فبراير-مارس البالغ 10.4 مليون برميل يوميًا.





وقال ألكسندر باليفودا إن لوك أويل ستقلص إنتاجها النفطي في روسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا في مايو مقارنة مع فبراير ، لكن الحصص الروسية لن تؤثر على أنشطة الشركة في دول أخرى.





وذكرت رويترز هذا الشهر أن وزارة الطاقة الروسية طلبت من منتجي النفط المحليين خفض الإنتاج بحوالي 20% من متوسط مستويات فبراير بما يجعل روسيا متماشية مع تعهدها بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لدعم أسعار الخام.











