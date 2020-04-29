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تعليم

ننشر رابط تسجيل حضور الامتحانات الإلكترونية وتقديم الشكاوى على موقع وزارة التربية والتعليم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:22 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أتاح موقع وزارة التربية والتعليم، رابطًا إلكترونيا لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، يوميا لـ الامتحانات الإلكترونية على منصة الامتحان، مع إمكانية تسجيل أي شكوى أثنـــاء الاختبار.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذا الرابط من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الرابط التالي : https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/
- حدد نوع الخدمة (تسجيل حضور اختبار اليوم  ، أو تقديم شكوى أثناء الاختبار )
- حدد الصف ( الصف الاول الثانوي ، او الصف الثاني الثانوي )
- ادخل اسم المستخدم الخاص بالاختبار
- ادخل كلمة السر الخاصة بالاختبار 
- اضغط تسجيل دخول

و دخل منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، الأربعاء، على منصة الامتحان لأداء أول امتحاناتهم الإلكترونية التي سيتم تقييمهم على أساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي الآن في مادة اللغة العربية، وذلك بشكل إلكترونية على منصة الامتحان من المنازل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي، أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
 

ووفقا لجدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي: يتواجد على منصة الامتحان الآن المجموعة الأولى - وذلك الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا ، وهذه المجموعة تضم محافظات 
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


 أما المجموعة الثانية، فمن المقرر أن يدخل طلابها على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.

ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.

وتنعقد الامتحانات الإلكترونية بنظام الكتاب المفتوح، حيث تقوم أسئلته على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وتشمل هذه الامتحانات الإلكترونية نوعين من الأسئلة، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.

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