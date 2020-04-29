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تعليم

طلاب يتفقون على الغش بالامتحانات عبر صفحة وزارة التعليم.. وطارق شوقي يكشفهم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:08 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لاحظ على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قيام بعض الطلاب بالتحاور حول كيفية الغش في الامتحانات الالكترونية التي من المقرر ان تبدأ في التاسعة من صباح اليوم لطلاب الصف الاول الثانوي من المنازل  (في رمضان)!!!

وقال وزير التربية والتعليم : من المهم أن نقول إن عقد الامتحانات الالكترونية تتم  في المنزل وبلا رقابة ، ويفترض ان يكون الطالب حريصا علي أن يتعلم ، وأن يستفيد من كل الفرص لصقل مهاراته والتدريب الحقيقي علي نوعية الأسئلة الجديدة قبل الوصول الي الصف الثاني عشر.

وأضاف وزير التربية والتعليم : من يختار أن يكتب اسمه علي إجابات ليست إجاباته ، وان يرتضي نجاحًا ليس من حقه ، ومن يضيع فرص التعلم وفرصة أن يعلم مستواه الحقيقي ، فهذا قراره وهو الخاسر الاول والخاسر الاكبر في نفس الوقت.

واكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن نقدم أقصي ما نستطيع في هذه الظروف لمساعدة من هو جاد في رحلة التعلم ، ولكن علي البعض أن يتفكر لماذا نهدر فرص التعلم ، ونلجأ لمساعدة الاخرين ، ولماذا يفرح البعض بما لم يستحقه ويحققه بالعلم والعمل والمنافسة الشريفة؟

و تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات الصف الاول الثانوي 2020 ، التي سيتم على أساسها تقييم الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.

حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي 2020 اليوم امتحان اللغة العربية ، بشكل إلكتروني على منصة الامتحان من المنازل ، وذلك من خلال جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.

ويمكن للطالب الوصول إلى منصة الامتحان من خلال الخطوات التالية :

- على الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:

- إدخال اسم المستخدم 

- إدخال كلمة السر

- الضغط على تسجيل الدخول

-بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفر

-يبدأ الطالب في الاجابة على الاسئلة

- في النهاية يمكن للطالب الضغط على زر المراجعة لعرض أرقام الأسئلة التي أجاب الطالب عنها، والأسئلة التي قام بعمل علامة عليها للعودة إليها، والأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها.

- بعد الانتهاء من مراجعة الامتحان و حله بالكامل على الطالب ان يضغط على زر إنهاء

بعد الضغط على زر إنهاء ستظهر للطالب رسالة تسأله إذا كان بالفعل يريد إنهاء الامتحان أم لا ، وهنا  لو الطالب شك في أي إجابة يمكنه أن يضغط لا ليعود للامتحان من جديد، أما لو تم اختيار نعم فلن يتمكن الطالب من العودة للامتحان من جديد.
طلاب يتفقون على الغش بالامتحانات عبر صفحة وزارة التعليم.. وطارق شوقي يكشفهم
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