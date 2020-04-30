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مرأة

5 أخطاء تزيد عطشك في رمضان.. احذر الحلويات والمخللات

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:55 ص
العطش
العطش
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لمياء الياسين
أخطاء يقوم بها كثيرون على مائدة الإفطار والسحور تجعلك تشعر بالعطش طوال نهار رمضان، إليك أبرز تلك الأخطاء، لكي تتوقف عنها وتقدمها إليك مدربة التغذية هبة الأنور.



- الإفراط فى تناول المخللات والبهارات الحارة لغناها بالصوديوم الذي سيشعركِ كثيرًا بالحاجة إلى تناول الماء.

- الإكثار من تناول الحلويات  وقت السحور يزيد رغبتكِ في تناول الماء.

- المبالغة في تناول مشروبات الكافيين يعمل على إدرار البول ويعطيك مزيد من الشعور بالعطش.

- إغفال تناول العصائر مثل البرتقال والبطيخ  الغنية بالماء وبالتالي تمنح الجسم الترطيب اللازم له.

- إغفال تناول طبق السلطة الذى يساعد على ترطيب الجسم ورفع المناعه

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