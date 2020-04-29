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مرأة

يحارب العطش.. تعرفي على أفضل طبق على مائدة السحور .. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:01 ص
العطش
العطش
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لمياء الياسين
خلال فترة الصيام  أخطاء عديدة يقوم بها الكثيرون في رمضان حول تناول المياه تسبب العديد من المشاكل الصحية لا يستفيد منها الجسم ويشعر الشخص بالعطش.

أكدت هبة أنور مدربة التغذية الصحية لـ"صدى البلد" أن أبرز تلك الأخطاء عدم توزيع أكواب المياه بين الإفطار والسحور.

ولفتت إلى ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تتمتع بقدر كبير من السوائل مثل الكركدية والتمر هندي والخروب لارتفاع قيمتها الغذائية .

أكدت على ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء خلال السحور، لأن ذلك يتسبب في صباح اليوم التالي من الصيام عدم قدرة على بذل الجهد وآلام المعدة والعطش.

فى الرابط التالى إليك أفضل طبق يمكن تناوله ليحافظ على السوائل بالجسم  وتعويض نقص السوائل في الجسم ومحاربة العطش.

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