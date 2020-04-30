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ثقافة

السياحة والآثار تعرض مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي..صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:15 م
الواح خشبية ترجع
الواح خشبية ترجع للعصر الفاطمي
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محمد الاسكندرانى
عرضت وزارة السياحة و الاثار فيديو عن مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي في مصر (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) حُفر عليها زخارف لمناظر آدامية وحيوانية ونباتية نُفذت بالحفر متعدد المستويات مما يعكس مهارة الفنان في العصر الفاطمي. 
 
كانت تلك الألواح الخشبية تزين قصور الخلفاء الفاطميين التي كانت تقع في شارع المعز بين بابي زويلة والفتوح وقد زُخرفت بمناظر تصويرية من الحياة اليومية في العصر الفاطمي، قوامها رسوم مناظر الصيد ومناظر طرب ورقص وشراب، وقد أعيد استخدامها ضمن زخارف المجموعة المعمارية الضخمة التي شيدها السلطان المملوكي المنصور قلاوون في شارع المعز سنة 684 هـ \ 1285 م.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تنظم جولات تعريفية وإرشادية لروائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية الفريدة التي تطخر بها المتاحف المصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم. 

وذلك في اطار المباردة التي اطلقتها الوزارة لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية والجولات الارشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية الاسلامية خلال الشهر الكريم. 
السياحة والآثار تعرض مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي..صور
السياحة والآثار تعرض مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي..صور
السياحة والآثار تعرض مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي..صور
السياحة والآثار تعرض مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي..صور
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