خريجو الأزهر بالخارج يطلقون برامج دينية خلال رمضان بعدة لغات

أطلقت فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، من خلال فروعها بدول العالم عددًا من البرامج الثقافية والتوعوية خلال شهر رمضان المعظمم بعدة لغات ، يقدمها علماء الأزهر الشريف وأعضاء الفروع ، تعرض على الموقع الالكترونى الرسمى للمنظمة ، وموقع مجلة الرواق الناطقة بإسم المنظمة، وصفحة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعىfacebook ، وذلك بديلا عن الأنشطة الميدانية، التى تنفذ كل عام، وتوقفت نظرًا للظروف العالمية لجائحة كورونا والبعد عن التجمعات .





تعرض فروع المنظمة بالخارج برنامج (دنيا ودين)؛ يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً ، يقدمه أعضاء فروع المنظمة بدول: (إندونيسيا ـ تايلاند ـ بروناي ـ الهند ـ باكستان ـ الكاميرون ـ بنين ـ تشاد ـ ليبيا ـ بنجلاديش ـ نيجيريا ـ الصومال ـ النيجر)، وكذلك الأعضاء المشاركين في الدورات التدريبية بالمنظمة من دول ( العراق ـ إقليم كردستان بالعراق ـ المملكة المتحدة . باكستان .النيجر )؛ ليشمل البرنامج الحديث عن موضوعات عدة أبرزها:(التعايش السلمي ـ المواطنة ـ الرحمة ـ دور المرأة في تنمية المجتمع ـ تربية النشء).





كما يُعرض برنامج (أزهريون حول العالم) مقدمًا بلغات مختلفة؛ يذاع في تمام الساعة 10 مساءًا، ويُستضاف فيه عددًا من علماء الأزهر من داخل مصر وخارجها أبرزهم :(رئيس جامعة الأزهر، عميد كلية أصول الدين بالأزهر، رئيس فرع المنظمة بإندونيسيا، رئيس فرع المنظمة بماليزيا، ومجموعة متميزة من خريجي الأزهر) من دول :(الهند، باكستان، سلطنة بروناي، الكاميرون ـ بنين، نيجريا)، يتناول من خلاله رأي الشرع الإسلامي في القضايا المعاصرة، لتصحيح المفاهيم الخاطئة، التي تروج لها الجماعات المتطرفة في دول العالم.