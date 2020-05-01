محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي على طريق "أسيوط – القاهرة" الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد ويخدم قرية منقباد بمركز أسيوط والمناطق المجاورة بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمشروع والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بِناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .





رافقه محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بمحافظة أسيوط.





وشدد المحافظ – خلال الجولة – على جميع العاملين والمشرفين بالمشروع على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وصحة المواطنين كما أكد على استمرارية العمل في المشروع لنهو المشروع وفقا للخطة الزمنية .



