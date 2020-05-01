AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي على طريق "أسيوط – القاهرة" الزراعي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد ويخدم قرية منقباد بمركز أسيوط والمناطق المجاورة بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون جنيه للوقوف على معدلات التنفيذ وسير العمل بالمشروع والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بِناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .

رافقه محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بمحافظة أسيوط. 

وشدد المحافظ – خلال الجولة – على جميع العاملين والمشرفين بالمشروع على ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وصحة المواطنين كما أكد على استمرارية العمل في المشروع لنهو المشروع وفقا للخطة الزمنية . 

وأشار المحافظ إلى أن مشروع كوبري منقباد العلوي يبلغ طوله 1600 متر وعرض 16.7 مترًا ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية وتوفير الوقت والجهد للمتجهين إلى الطريق الزراعي بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل ومنع الزحام والذي يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة في شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين مرفق الطرق والكباري.
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى من كوبري منقباد العلوي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لفك الاختناقات المرورية.. كوبري جديد على طريق أسيوط – القاهرة

رحلة العائلة المقدسة.. وزير النقل يوافق على رصف طريق أسيوط – درنكة

رئيس الوزراء يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة 6 أكتوبر.. ويشدد على ضرورة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة

وزير النقل: انتهاء تنفيذ 98.5٪ من تطوير ورفع كفاءة طريق نفق الشهيد أحمد حمدي

يد تحارب كورونا وأخرى تعمر البلاد.. وزير النقل يتابع بالكمامة تنفيذ المشروع القومي للطرق ويؤكد: ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس في مواقع العمل

بتكلفة مليار و700 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع محور ديروط الحر

ترشيحاتنا

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

الحكومة:الإعلان عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل

أخبار الفن.. وفاة زوجة عبد الله غيث .. محمد رمضان يصفع رحاب الجمل .. 20 صورة مثيرة لـ منة عرفة فى عيد ميلادها

أين تقف الزوجة في الصلاة مع زوجها في البيت؟ شاهد رد الإفتاء

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

الحكومة تنفي تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

حقيقة أم شائعة؟.. عودة حركة الطيران في مصر بدءا من 16 مايو

طعن عدة أشخاص..مقتل شخص برصاص الشرطة الأسترالية بأحد مراكز التسوق

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بمشاركة الآلاف.. تشييع جثمان شهيد الدقهلية وسط هتافات «لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله».. صور وفيديو

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وعلى الموضة .. شاهد أبرز إطلالات مريم حسن فى عيد ميلادها

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

مركز لنشر الإسلام.. كل ما تريد معرفته عن بلدة جينيه المالية