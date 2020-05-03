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سيارات

4 طرق لإزالة "اللبان" الملتصق بـ السيارة

الأحد 03/مايو/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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أماني نوار
التصاق العلكة على جسم السيارة من أكثر الأشياء المزعجة؛ لأنها تؤدي إلى تراكم الأوساخ والغبار عليها، ناهيك عن الأضرار التي يمكن أن تحدث لطلاء السيارة مع مرور الوقت والتعرض للشمس.


إليكم 4 طرق  للتخلص من العلكة اللاصقة فوق سطح السيارة :
 
1- أولا ضع سيارتك في منطقة الظل حتى لا تتأثر العلكة بالحرارة العالية ثم أحضر بعض الماء الدافئ واخلطه بالصابون وقم بمسحه بفوطة ناعمة امسح العلكة باستخدام قطعة القماش واضغط عليها بطريقة خفيفة حتى تبدأ بالخروج شيئًا فشيئًا وتتمكن من إزالتها.

 
2- استخدم مكعبات الثلج عن طريق الثلج وتثبيتها على العلكة الملتصقة لمدة طويلة وعند تجمد العلكة قم بإزالتها.


3- استخدم الهواء المضغوط في التخلص من العلكة الملتصقة على جسم السيارة، لأنه لديه القدرة على تجفيف العلكة مما يجعلها تفقد قدرتها على الالتصاق وتخرج عن الجسم بسهولة.


4-المبيد الحشري أيضا يمكنه إزالة العلكة من فوق سطح السيارة رش المبيدات الحشرية عليها ثم ابدأ بفرك العلكة بقطعة القماش.



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