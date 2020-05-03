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سيارات

4 مزايا لإشارات اليد أثناء القيادة

الأحد 03/مايو/2020 - 07:41 ص
صدى البلد
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أماني نوار
نحتاج إلى الإشارات اليدوية كثيرا أوقات الليل أو عند الغروب، لأن بعض السائقين يستخدمون أضواء عالية على الطريق في إيذاء السائقين الاخرين.

إذا كنت ترغب في تنبيه السائق من خلفك أن إضاءته عالية ومؤذية لك لأنها تنعكس على مرايا سيارتك وتشوش الرؤية، فاستخدم هذه الإشارة.

 
أخرج راحة يدك اليسرى من النافذة وضمها وافتحها بشكل متكرر حتى يفهم السائق من خلفك ويخفف الإضاءة.

أهمية إشارات اليد في عالم السيارات:


1- التواصل مع السائقين بكل سهولة في حالة تعطل السيارة أو الإشارات الضوئية.
 

2- لتقليل التصادم بين السيارات على الطريق.

 
3- لتفادي العديد من المشاكل والحوادث والمحافظة على سلامة السائق والركاب.


4- المحافظة على انسيابية حركة المرور وعدم التسبب بالازدحام.

وفي النهاية تكمن اهمية معرفة جميع السائقين من مختلف أنحاء العالم  كبارًا وصغارًا، ذكورًا وإناثًا دون استثناء بإشارات اليد المستخدمة على الطريق. من أجل تجنب العديد من المشاكل والحوادث على الطرق في حالات الأعطال المفاجئة للسيارة، إضافة إلى المحافظة على سلامتك وسلامة من معك أثناء القيادة.

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