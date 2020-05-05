تعرف على أسباب تعطل تكييف السيارة

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يعتمد الكثيرون على تشغيل التكييف في السيارة للتغلب على الحرارة المرتفعة ولكن يفاجئ البعض بوجود أعطال فيه نظرا لعدم تشغيله خلال الشتاء، أو بسبب سوء الاستخدام و في هذا السياق نطرح عليكم اسباب ضعف التكييف في السيارة .

أسباب ضعف التكييف في السيارة :









1- نقص مستوى الفريون

2- عطل في مروحة التكييف

3- انسداد فلتر التكييف

4- وجود تسريب في مواسير التكييف

5- أعطال ميكانيكية في نظام التكييف

6- تلف الكمبريسور أو وجود مشاكل به

تعطل كمبريسور التكييف في سيارتك ليس بالأمر الهين أو يعد من الرفاهيات لان عند تعطل الكمبريسور يتلف معه أجزاء اخري .

عند تعطل كمبريسور التكييف في سيارتك يمكن ان يتم تيبس الطنبورة و التي بدورها تعمل في سير يمكن أن يتلف باقي الاجزاء خصوصا بعد حدوث قطع في السير الذي بدورة يقوم بتشغيل أجزاء أخرى لذا لا تتردد في زيارة الفني الخاص بك لإصلاح المشكلة .