سكان أوسيم يستغيثون من الزحام الشديد بسبب انتشار الباعة الجائلين

أرسل القارئ أحمد درويش والمقيم في أوسيم بمحافظة الجيزة شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررًا من انتشار الباعة الجائلين فى شوارع أوسيم.





وقال درويش في شكواه: "نحن سكان أوسيم نعاني من الزحام الشديد بسبب انتشار الباعة الجائلين في شوارع أوسيم دون مراعاة للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا".





وطالب المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة.





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