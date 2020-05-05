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بين الناس

سكان أوسيم يستغيثون من الزحام الشديد بسبب انتشار الباعة الجائلين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد درويش والمقيم في أوسيم بمحافظة الجيزة شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررًا من انتشار الباعة الجائلين فى شوارع أوسيم. 

وقال درويش في شكواه: "نحن سكان أوسيم نعاني من الزحام الشديد بسبب انتشار الباعة الجائلين في شوارع أوسيم دون مراعاة للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا".

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة رئفت باهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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