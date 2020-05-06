رئيس الوزراء: الدولة تتحمل تكلفة العزل في المدن الجامعية للمصريين العائدين من الخارج.. برلمانيون: الحكومة قامت بجهود ضخمة من أجل عودتهم.. ومطالب بتطبيق القانون في حالة مخالفة التعليمات

- صحة النواب تطالب بعدم خرق العزل الصحى
- برلمانى: عقوبات قاسية لمن يقوم بخرق نظام العزل الصحى
- غادة عجمي: قدمت مذكرات تفصيلية بالأعداد وتمت الاستجابة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء اجتماعًا؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات، ثم بدأت تظهر بعض الأعداد الأخرى حاليًا، وسنعمل على تنظيم عودتهم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق منذ فترة مع الجانب الكويتي بهدف عودة عدد من المصريين العاملين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم هناك، وبدأت من اليوم طائرات لعودة هؤلاء المصريين، حيث تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزلهم، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية؛ بهدف الإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهناك ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها"، مشددًا على أنه لن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحى التي تستهدف في المقام الأول منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.
وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن العاملين المصريين في الخارج ساهموا بشكل واضح في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذا سد العجز بالعديد من المهن في الدول التي يعملون بها، ونجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على العمل بمهارة فائقة في تخصصات مهمة بتلك الدول، ونظرا للظروف التى تمر بها بعض الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا، تم إنهاء تعاقد عدد من العاملين المصريين بها، ويتم الترتيب لعودتهم حاليا للوطن.
من جانبه، استعرض اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، ما تم بشأن التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما استعرض أعداد المصريين العالقين بالخارج وكذا الطلاب العالقون، وذلك في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وكندا ودول الكومنولث، كما شرح موقف المصريين في عدد من الدول العربية وغيرها من الزائرين والحالات الإنسانية وأعدادهم، وكذلك من الفئات الخاصة من الزائرين والمخالفين، كما استعرض أسماء المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال هؤلاء المصريين العائدين أثناء فترة العزل الصحي.
وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أنه تم التنسيق بين الوزارات المعنية لهذا الغرض، كما تم التوجيه لسفاراتنا وقنصلياتنا في الدول التي يتواجد بها عالقون مصريون لتحديد الأعداد التي ترغب في تحمل تكلفة الإقامة في الفنادق بمدينة مرسى علم، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان ستتولى تجهيز فرق الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، ومراعاة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن فرق الإشراف الطبي للمتابعة أثناء فترة العزل.
وأشار اللواء عاطف عبدالفتاح إلى أن وزارة التعليم العالي ستتولى توفير أماكن الإقامة داخل المدن الجامعية، بالإضافة للأعمال اللوجستية، كما ستتولى الوزارة توفير الأطقم الطبية اللازمة لمتابعة المقيمين بهذه المدن الجامعية طوال فترات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بينما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة سبل الإعاشة للمواطنين المقيمين بالمدن الجامعية طوال فترة العزل بها، على أن تتولى وزارة النقل توفير وسائل الانتقال من المطارات إلى مقر الإقامة بالمدينة الجامعية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الاستعداد لعودة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن كل من سيتم تسكينهم في المدن الجامعية أو نُزل الشباب للعزل الصحي ستتحمل الدولة تكلفة إقامتهم وإعاشتهم بالكامل، أما من يرغب فى العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها.
ومن جانبه، أشاد سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى متابعة عودة العالقين من الخارج وإعلان أسماء المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال هؤلاء المصريين العائدين أثناء فترة العزل الصحي، معقبًا: "الحكومة عملت اللي عليها وزيادة والمواطن عليه تحمل المسؤولية".
وطالب" المشد" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة تطبيق العقوبات التى جاءت فى القانون على أى مواطن يأتى من الخارج ويخرق قوانين العزل سواء فى المدن الجامعية أو فى الفنادق او المنزل، مؤكدًا أن هذا الخرق يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر وينبغى أن يكون فى حزم فى تطبيق العقوبة اللازمة على المخالفين.
وأوضح النائب أن اقتصاديات العالم انهارت وسوف يكون هناك عالم آخر بعد فيروس كورونا ومصر تسعى للسيطرة، موضحًا أن خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية تتضمن معايير قوية للحفاظ على صحة المواطن من جهة واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.
وطمأن النائب المواطنين أن مصر تمتلك وفر كبير فى مخزون الكمامات، وعلى كل مواطن ان يحافظ على صحته واتباع تعليمات وزارة الصحة.
كما أشاد محمد فؤاد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود الدولة فى متابعة عودة العالقين من الخارج وإعلان أسماء المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال هؤلاء المصريين العائدين أثناء فترة العزل الصحي.
وقال "فؤاد" لـ"صدى البلد" إن الحكومة قامت بجهود ضخمة من أجل عودة المصريين بالخارج إلى أرض الوطن مرة أخرى فضلا عن كونها قامت بتوفير العزل الصحى لمدة 14 يوما داخل المدن الجامعية بالمجان ومن يريد أن يزيد إلى الفندق ليعزل نفسه فلا مانع ولكن فى حالة مخالفة شروط العزل ستحمل المعزول المسؤلية كاملة وسيتم توقيع عليه عقوبات قاسية على من يقوم بخرق نظام العزل الصحى.
وفى السياق ذاته، قالت غادة عجمى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إنها قامت بتقديم مذكرة برلمانية لمجلس الوزراء بشأن عودة العالقين من ضبا بدولة السعودية إلى مصر.
وأكدت "عجمي" لـ"صدى البلد"، أن مجلس الوزراء على الفور قام بالاستجابة وتواصل معها شخصيًا كامل الوزير وزير النقل من أجل التنسيق السريع مع وزارة الصحة لعودة العالقين من الخارج فى أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد العالقين من الخارج فى ضبا 152 مصريا عالقا، مؤكدة أنها تقوم بالتواصل شبه يومى بهم لضمان سلامتهم والتنسيق معهم.
وتابعت النائبة حديثها "الرئيس السيسى والحكومة تقوم بجهود كبيرة من أجل سلامة وصحة المواطنين جميعا وخصوصا العالقين بالخارج".
وأكدت أيضا النائبة أنها قامت اليوم بتقديم مذكرة تفصيلية أخرى بشأن، عودة 35 عالقًا بجمهورية تشاد وفى أنتظار الاستجابة، موضحة أن العالقين منهم من ذهب للسياحة ومنهم للزيارة وجار التنسيق مع السفارات.
وأوضحت النائبة، أنه بالنسبة للعالقين بالخارج من المقيمين الذين لهم حرية الاختيار فى البقاء فى الدول المقيمين بها، وفى حالة أنهم يريدون الرجوع للوطن سيكون هناك تنسيق آخر مع الدول محل إقامتهم.