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أخبار البلد

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:56 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجى
تغادر مطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، رحلتا طيران استثنائيتان تسيرهما الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعود الرحلتان إلى القاهرة مساء اليوم، الثلاثاء، حيث سيتم نقل المصريين القادمين من الكويت إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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