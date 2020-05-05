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أخبار العالم

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:44 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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محمود نوفل
زعمت صحيفة تركية تورُّط رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم بن جبر في محاولة انقلاب على أمير البلاد تميم بن حمد، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على المجموعة التي خططت للانقلاب على مدار شهرَيْن.


ووفقا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية فقد نقلت صحيفة "إنترنت هابر" التركية عن وسائل إعلام إسرائيلية محاولة رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم الإطاحة بأمير قطر؛ لأنه أمر بإجراء تحقيق حول فساد شركاته الخاصة.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن التخطيط للانقلاب استغرق نحو شهرين قبل أن تُفشل المخابرات محاولة الإطاحة بـ"تميم بن حمد"، دون أن تذكر تفاصيل أكثر.

ورصد المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة (حذفت لاحقًا) بعد ساعات من تواتر أخبار الانقلاب لرئيس الوزراء القطري الأسبق، توحي بالندية في العلاقة بين حمد بن جاسم وأمير قطر الحالي؛ إذ يشير فيها إلى خلافات في بعض القضايا مع تميم بن حمد، وأن حدوث انقلاب في قطر هو شأن داخلي، على حد وصفه.

وكتب"ابن جاسم" في التغريدة المشار إليها: "حتى وإن حصل هناك انقلاب كما يزعم ذباب بعض دول الحصار فهذا شأن داخلي. قد لا نتفق أنا وأخي تميم في بعض الملفات الداخلية، وقد يفوز أو أفوز بها أحيانًا، لكن في النهاية نحن أسرة واحدة متماسكة من أصغر فرد إلى أكبرهم، والحكم يبقى في يد الأجدر به!".

فيما سارع "جوعان بن حمد" إلى مساندة شقيقه أمير قطر عبر حسابه على "تويتر" بقوله: "بغوا مطيحك وطاحوا عند رجلك جميع.. سبحان من يعطي الطيب على نيته.."، قبل أن يشارك صورة لشقيقه في تغريدة جديدة، وعلق عليها قائلًا: "معك.. القطري عالي شانه". وهو ما اعتبره البعض اعترافًا ضمنيًّا من أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وأحد كبار المقربين من أمير قطر بحدوث انقلاب، ومحاولة الإطاحة بالأمير القطري.

ونشرت حسابات قطرية معارضة مقاطع فيديو، تُظهر دوي انفجارات وتبادُل إطلاق نار في اشتباكات في قطر، وتحديدًا في منطقة الوكرة، فيما تداول آخرون مقاطع لمدرعات تتحرك نحو قصر الوجبة.
من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب
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