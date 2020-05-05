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أخبار العالم

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:18 ص
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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محمود نوفل
اعترف جوعان بن حمد، شقيق قائد النظام القطري، ضمنًا بما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من حدوث محاولة انقلاب داخل البيت الحاكم في قطر للإطاحة بتميم بن حمد.

وصادق شقيق أمير النظام على ذلك حينما غرد قائلًا: "بغوا مطيحك وطاحوا عند رجلك جميع"، وضمنها بمعرف شقيقه وصورته؛ وهو ما يؤكد محاولة الإطاحة به لتخليص الشعب القطري من سياساته الهوجاء التي ذهبت بهم لأحضان أعدائهم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية. 

وجرى الكشف عن العملية، حينما ضجت صفحات "تويتر" بتساؤلات مغردين قطريين عن سماعهم أصوات انفجارات ضخمة، دوت في منطقة الوكرة وحول قصر الوجبة، وضمّنها بعضهم بفيديوهات تحمل أصواتًا لإطلاق نار، وشهادات عينية لطائرات حربية، تحلق في سماء العاصمة القطرية.

من جهة أخرى، نشرت صحف عدة موالية لنظام أردوغان تفاصيل محاولة الإطاحة بـ "تميم"، والاشتباكات التي وقعت في محيط قصره حين محاولة اقتحامه، واستدعت حادثة قتل ضابط تركي ضابطًا قطريًّا رفيعًا سابقًا حين محاولته دخول قصر أمير النظام القطري دون إذن؛ الأمر الذي ربطه محللون بصدق وقوع المحاولة.

كما نشرت قناة i42NEWS تقريرًا موجزًا عن هذه الحادثة، ونقلت لشهود عيان سماعهم أصوات طلقات نارية كثيفة في الدوحة فجرًا، مشيرة في تقريرها إلى أن نشطاء ذكروا أن هذا الانقلاب يقوده رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بعد ثلاث سنوات من مقاطعة الدول الأربع للنظام القطري.
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