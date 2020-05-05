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أخبار العالم

هاشتاج انقلاب في قطر يتصدر تويتر عقب دوي إطلاق نار في سماء "الوكرة"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #انقلاب_في_قطر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد انتشار فيديوهات كثيرة لاطلاق نيران في سماء مدينة "الوكرة".

واكد المغردون القطريون انه هناك انقلابا ضد النظام ورئيسه تميم بن حمد يحدث الان في قطر  من جانب "حمد بن جاسم" وذلك بعدما امر العاهل القطري بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق.

وقالوا ان ما يؤكد ان ما يحدث هو انقلاب هو ان الامير تميم قد عاد مرة اخري الي جزيرة سيشيل وهنالك اخبار تؤكد علي مقتل اخيه "جوعان" شقيق تميم اثر ما يحدث في قطر.


جاءت تغريدات رواد تويتر كالاتى: 

الشعب يريد اسقاط النظام  #إنقلاب_في_قطر


كما تدين تدان و من نفس الكيل الذي تكيل به تكتال و من نفس كأس العقوق و الغدر و الخيانة ستتجرع مرارته.
.
#انقلاب_في_قطر


الاعلام التركي فضح دويلة #قطر و ما حصل في الوكرة يوم امس من #إنقلاب_في_قطر من قبل حمد بن جاسم


الله يسلم الشعب القطري الشقيق من بطش حكم الطغاة #انقلاب_في_قطر.


وكان قد تفاعل عدد كبير من المواطنين العاديين والشخصيات العامة حول ما يحدث في قطر منذ البارحة ولكن لم يعلن الاعلام القطري اي شئ حول الموضوع سواء بالنفي او بالايجاب.
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