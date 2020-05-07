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ديني

اسمع ابتهال "جل المنادي" بصوت الشيخ نصر الدين طوبار.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 03:00 ص
نصر الدين طوبار
نصر الدين طوبار
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محمود ضاحي
يعد ابتهال " جل المنادي" للشيخ نصر الدين طوبار من أهم ابتهالاته التي قالها في نصر العاشر من شهر رمضان.

ولد نصر الدين طوبار  عام "1920  وهو من أشهر منشدي القرن الماضي،  ذاع صيته فى مدن وقرى محافظة الدقهلية، حيث كان يحرص أعيان هذه المحافظة على دعوته لإحياء حفلات الصفاء الروحى، سواء كانت بالتلاوة القرآنية أو بأدائه لبعض الأناشيد والتلاوات الدينية.

لم يكن الأمر عند نصر الدين طوبار يقتصر على السعى للانتشار فى دلتا مصر وحسب، بل كانت أحلامه وطموحاته تدفعه دائمًا للبحث عن فرصة للوصول إلى كل المستمعين العرب والمسلمين، وبالفعل اصبح سفيرًا للإسلام والمسلمين، فمن لندن ذاعت شهرة الشيخ فى كل المدن الأوروبية، وكتبت عن الصحف الألمانية عنه "صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب".

اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر في عام 1980 شارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة كما أنشد في قاعة ألبرت هول بلندن وذلك في حفل المؤتمر الإسلامى العالمى.

 سافر نصر الدين طوبار إلى العديد من الدول العربية والأجنبية وكتبت عنه الصحافة الألمانية: صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب.
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