مستشار رئيس الجمهورية ينصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية.. فيديو

قال مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لدراسة الاحتياطى الموجود للمستلزمات والأجهزة الطبية، وكيفية تفعيل ومتابعة الحالات والمرضى بفيروس كورونا، وأماكن العزل والمسشتفيات فى كل محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الاجتماع دورى يتم بشكل مستمر هدفه ضمان وصول الرعاية الطبية لكل المرضى، واكتشاف الحالات.





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على الشعب المصرى العظيم اتباع الإجراءات الوقائية التى تناشده بها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بداية من شهر أكتوبر القادم سيبدأ موسم الشتاء، ولذلك هناك فئات معينة تكون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية، لذلك نوصى بتطعيمها ضد تطعيم الإنفلونزا الموسمية.





وأكد أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتغير كل سنة عن التى سبقتها، وذلك من خلال الدراسة عالميًا من أكثر أنواع الإنفلونزا انتشارًا لعمل تطعيم لها.





وأشار إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا نوصيها بالحصول على التطعيم الموسمي فى بداية فصل الشتاء لوقايتها من الإصابة، وقد يقلل من حدة الإصابة بالإنفلونزا ويقلل مضاعفاتها.





ونوه إلى أن الدولة تتابع بدقة شديدة كل جديد فى مجال الوصول لمصل لفيروس كورونا، ويتم متابعة الأبحاث العلمية والأمصال ومدى استجابتها فى مقاومة الفيروس، وفورًا نسعى وراءه لكى نوفر للمريض المصرى كل ما هو متاح عالميًا من أدوية أو عقاقير ضد فيروس كورونا.