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أخبار البلد

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. مد حظر التجول حتى نهاية رمضان

الخميس 07/مايو/2020 - 02:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار حظر التجول خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة حتى السادسة مساءا، على أن يتم العمل بنفس الإجراءات والضوابط التي تم تطبيقها منذ بداية بداية الشهر المعظم.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن هناك مطالبات كثيرة جاءت إلى الحكومة بشأن تشديد الإجراءات الإحترازية وزيادة ساعات حظر التجول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي إن الازمة ليست في عدد ساعات الحظر أو مدته، ولكن في سلوك المواطنين في الفترة المسموح فيها بالتجول، حيث إن وعي المواطن هو العامل الأساسي والتحدي الحقيقي والأخطر لعبور تلك الأزمة.

وتابع: الإلتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الوقائية في التجمعات أمر مهم وضروري، وذلك من خلال الوقاية وارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة.

وقال إن الدولة تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة وتحملتها خلال الشهرين الماضيين مثل باقي دول العالم.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء، آخر مستجدات فيروس كورونا، والموقف الحالي لمستشفيات العزل، من حيث التجهيزات، والإمكانات، والحالات الإيجابية التي تقدم لها سبل العلاج، وأيضا تطبيق القرارات والتدابير الاحترازية في مصر بشأن الفيروس المستجد.

كما ناقش الاجتماع الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وبحث أيضا الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات ونسبة التنفيذ في كل مشروع.

وكان رئيس الوزراء أعلن في 23 أبريل الماضي تخفيف الحظر ليبدأ من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من  الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، لفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة أسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
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