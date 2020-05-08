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رئيس الوزراء: استمرار مدة ساعات الحظر حتى نهاية رمضان .. تكبدنا أعباء اقتصادية كبيرة .. ومصر تميزت في تجربة مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:01 ص
الدكتور مصطفى مدبولي:
الدكتور مصطفى مدبولي:
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محمود مطاوع
الدكتور مصطفى مدبولي:
= 100 مليار جنيه زيادة في المرتبات والمعاشات
= الدولة تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة خلال الشهرين الماضيين
= الأزمة ليست في عدد ساعات الحظر أو مدته ولكن في سلوك المواطنين
= حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا لنهاية شهر رمضان
= مصر تميزت في تجربة مواجهة فيروس كورونا المستجد عن عدد من الدول
= الدولة تحتاج إلى 800 لـ 900 ألف وظيفة سنوية جديدة لاستيعاب الخريجين والعمالة التي تخرج إلى سوق العمل سنويا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عرض مستجدات أوضاع فيروس كورونا المستجد، والإجراءات التي أتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تفشي الفيروس المستجد حتى الآن.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم تطبيقها إلى نهاية شهر رمضان المعظم، خلال المرحلة القادمة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تكبدت أعباء اقتصادية كبيرة وتحملتها خلال الشهرين الماضيين مثل باقي دول العالم، مضيفا أن الحكومة حتى هذه اللحظة بذلت جهدًا حتى لا يتحمل المواطن أعباء، وقدّمنا تسهيلات حتى لا تتأثر القطاعات المختلفة منها صرف منحة العمالة غير المنتظمة، وتأجيل سداد العديد من الموارد ومقابل الخدمات للتسهيل على المواطنين والوقوف بجانب القطاعات الاقتصادية.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مطالبات كثيرة جاءت إلى الحكومة بشأن تشديد الإجراءات الإحترازية وزيادة ساعات حظر التجول لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مشددا إن الازمة ليست في عدد ساعات الحظر أو مدته، ولكن في سلوك المواطنين في الفترة المسموح فيها بالتجول، حيث إن وعي المواطن هو العامل الأساسي والتحدي الحقيقي والأخطر لعبور تلك الأزمة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك 100 مليار جنيه زيادة في المرتبات والمعاشات خلال الفترة الماضية، مُشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع الإجراءات لمساندة المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة ،قائلا: "إن الدولة تحتاج إلى 800 لـ 900 ألف وظيفة سنوية جديدة لاستيعاب الخريجين والعمالة التي تخرج إلى سوق العمل سنويا".

ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تميزت في تجربة مواجهة فيروس كورونا المستجد عن عدد من الدول بتحقيق التوازن بين صحة المواطن والحفاظ على عجلة اقتصاد البلد، مضيفا أن من لم يتخذ إجراءات احترازية تسبب في توقف عجلة اقتصادها واختفاء بعض السلع منها.
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