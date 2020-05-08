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ديني

دعاء التوكل بصوت الشيخ صابر حسني.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:01 م
دعاء التوكل بصوت
دعاء التوكل بصوت الشيخ صابر حسني
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محمد شحتة عدسة: أشرف العمدة - إيهاب أشرف
ردد صابر حسني، دعاء التوكل،، ضمن حلقات برنامج "نسائم" الذي يقدمه موقع صدى البلد، في شهر رمضان المبارك.

وقال صابر حسني، في دعاء التوكل، "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أعلم أن الله على كل شئ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شئ علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

الخروج للتجمعات مع وجود الوباء بحجة التوكل على الله مخالفة
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ  الأزهر الشريف، في رسالته العاشرة عبر برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أن الذين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ولا يعنيهم أن يطبقوا أو يأخذوا بالأسباب إنما يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية مخالفة صريحة، مبينًا أن الذين يقولون أننا نتوكل على الله وهذا يكفي، وبالتالي لا يهمنا أن نخرج أو أن نذهب إلى التجمعات فكل ذلك بيد الله وأن كورونا هذه أمرٌ لو شاءه الله سيكون، إن هؤلاء في الحقيقة يخالفون القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

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