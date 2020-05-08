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أخبار البلد

وصول 100 صيني من العاملين بمشروعات العاصمة الإدارية مطار القاهرة

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:18 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي

 

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلة استثنائية قادمة من الصين على متنها 100 راكب، وتم إجراء فحص طبي على جميعهم  ونقلهم إلى مناطق العزل لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الصينيه وصلت قادمه من مدينة تشنجدو علي متنها 100 راكب صيني من العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة، وكان في انتظارهم اتوبيسات لنقلهم الي العاصمه لعزلهم هناك لمدة 14 يوم قبل مباشرتهم العمل للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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