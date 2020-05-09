بعد الصين.. أبل تعيد فتح مجموعة من متاجرها في الدولة الأكثر انتشارا لكورونا

أكدت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف المحمولة، أنها ستعيد فتح مجموعة من متاجرها، التي أغلقت منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -١٩)، في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل.





وقال أحد ممثلي الشركة - في تصريح لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "نحن متحمسون لبدء إعادة فتح متاجرنا في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، والبداية ستكون في بعض المتاجر في آيداهو، وجنوب كاليفورنيا وألاباما وألاسكا".





وأضاف: "بروتوكول التباعد الاجتماعي الجديد الذي سنطبقه يسمح بتواجد عدد محدود من الزوار داخل كل متجر في المرة الواحدة، لذا سيكون هناك تأخير بالنسبة للعملاء العابرين، ولذلك نوصي العملاء، قدر الإمكان، بالشراء عبر الإنترنت لإيصال المنتجات إليهم دون تلامس أو الاستلام داخل المتجر".





ويصل عدد متاجر "أبل" في تلك الولايات إلى ٦ متاجر، مما يشير إلى أن تلك العودة صغيرة الحجم ستسمح للشركة بمراقبة الوضع وتعميمه في مزيد من الولايات حال ترحيب العملاء.





وتدير "أبل" ٢٧١ متجرا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من ٥٠٠ متجر حول العالم، كما أن هناك أكثر من ٧٠ متجرا في آسيا وأوروبا وأستراليا تفتح أبوابها الآن بعد أن كانت مغلقة للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.



