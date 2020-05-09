بكاء وصراخ وشلوت.. ريهام عبد الغفور تسقط في فخ رامز جلال.. أبرز اللقطات

وقعت الفنانة ريهام عبد الغفور ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





ودخلت ريهام عبد الغفور في حالة انهيار وبكاء بعد تعرضها لمقلب رامز جلار في حلقة اليوم، وعندما تمكنت من الوصول إليه ركلته بـ «الشلوت»، وفيما يلي أبرز لقطات حلقة «رامز مجنون رسمي».





سخر الفنان رامز جلال من ضحيته ريهام عبد الغفور، في برنامج " رامز مجنون رسمي"، قائلا:" اليوم هو يوم العزة ورد الاعتبار لضميري المهني وتحطيم اسطورة كل انثى عنيدة تحاول الصمود".





علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على صورة الفنان رامز جلال قبل ظهوره وتنفيذ المقلب، قائلة:" رامز مصيبة سودة".





دخلت ريهام عبد الغفور في حالة من الدهشة والصدمة فور رؤية رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي".





وقالت ريهام عبد الغفور:" اتقي الله يا رامز، مش عارفة اتنفس قلبي هيوقف".





دخلت ريهام عبد الغفور في حالة من البكاء والصراخ المستمر مع تنفيذ رامز جلال مقالبه في برنامج " رامز مجنون رسمي".





ودخلت ريهام في حالة في الصدمة بعد قيام رامز جلال بوضعها في حوض مياه، ورددت:" انا بتخنق يا رامز وبيجيلي فوبيا ".





سقطت الفنانة ريهام عبد الغفور في حوض ممتلئ بالمياه في نهاية مقلب رامز جلال في برنامج " رامز مجنون رسمي".





وبعد خروجها من الحوض، ضربت ريهام عبد الغفور رامز جلال بـ «الشلوت»، ثم سقطت من أعلى السلم معه.



