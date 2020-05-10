سقوط 5 أشخاص بمدينة نصر لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص بمدينة نصر لاتهامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.





وكان المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قد تمكن من ضبط سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق وضبط مستقليهما (5 أشخاص) وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى (42760 جنيه مصرى - مبلغ مالى 30000 دولار أمريكى).





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.



