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محافظات

بالأسماء.. جامعة أسوان تعلن جوائز النشر العلمي لعام 2019

الأحد 10/مايو/2020 - 03:36 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أقرّ مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، نتائج أبحاث المتقدمين لنيل جائزة الجامعة للنشر العلمي عن عام 2019. 

وبحسب بيان، الأحد، أكد الدكتور أحمد غلاب بأن جامعة أسوان تبؤت مكانة علمية وبحثية طيبة من بين الجامعات العالمية حيث حققت الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة علي تشجيع البحث العلمي لدي اعضاء هيئة التدريس وطلابها. 

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وفى نفس السياق أضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تولي الجامعة إهتمامًا كبيرًا بقطاع البحث العلمي ونعمل علي تسخير كافة إمكانيات الجامعة  لتعظيم الإستفادة من البحث العلمي ونشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية وهذا أعطى لجامعة أسوان تصنيفًا علميًا متقدمًا .

وتكونت لجنة فحص جوائز النشر من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل والدكتور حسن خزيم.

وأسفرت عن النتائج التالية حصول الدكتور محمد نجيب راشد علي جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الأساسية وحصول الدكتور محمد محمود علي والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان علي جائزة الجامعة للتفوق في العلوم الهندسية.
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