بالأسماء.. جامعة أسوان تعلن جوائز النشر العلمي لعام 2019

أقرّ مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، نتائج أبحاث المتقدمين لنيل جائزة الجامعة للنشر العلمي عن عام 2019.





وبحسب بيان، الأحد، أكد الدكتور أحمد غلاب بأن جامعة أسوان تبؤت مكانة علمية وبحثية طيبة من بين الجامعات العالمية حيث حققت الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة علي تشجيع البحث العلمي لدي اعضاء هيئة التدريس وطلابها.





وأقرأ أيضًا :





وفى نفس السياق أضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تولي الجامعة إهتمامًا كبيرًا بقطاع البحث العلمي ونعمل علي تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتعظيم الإستفادة من البحث العلمي ونشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية وهذا أعطى لجامعة أسوان تصنيفًا علميًا متقدمًا .





وتكونت لجنة فحص جوائز النشر من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل والدكتور حسن خزيم.



