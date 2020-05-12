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فن

بالكمامة صورة جديدة لـ حماقي بصحبة لطيفة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:59 م
حماقي
حماقي
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أسماء الحسيني
شارك النجم حماقي، متابعيه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام".


وظهر حماقي برفقة النجمة لطيفة، معلقا على الصورة "guess who".


كان آخر ألبوم لـ محمد حماقى "كل يوم من ده" وتم طرحه فى يناير 2019 وضم الألبوم 20 أغنية جديدة "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".


وتعاون محمد حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وخالد تاج ونادر عبد الله وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.


وحقق ألبوم «كل يوم من ده»، ما يقرب من 105 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب، منذ طرح الألبوم على مدار 60 يومًا فقط.
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