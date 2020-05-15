الطاروطي:"صدى البلد" يعرض الحقيقة بكل حيادية أمام القراء.. فيديو وصور

تقدم الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتليفزيون بالشكر إلى موقع صدى البلد ولجميع العاملين بالموقع على الجهد المبذول في إيصال الحقيقة للقراء بكل مصداقية وحيادية.

وأضاف "الطاروطي" خلال حديثه لموقع "صدى البلد" أنه سعيد بهذا اللقاء والذي تحدث فيه بكل صراحة ووضوح عن حياته العلمية والعملية وعن طريقة حفظة للقرآن الكريم وتلاوته وتقديم العديد من النصائح لشباب القراء.

استكمل الدكتور "عبد الفتاح الطاروطي" حديثه مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد ما هو إلا اختبار بسيط من الله للإنسان وعلينا جميعا و اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ تعليمات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على أرواحنا.

وأشار إلى أنه بالرغم من حزنه الشديد علي غلق المساجد إلا أنه ملتزم بأي قرار تتخذه الدولة المصرية من أجل مصلحة الوطن والمواطنين بمختلف مراكز ومحافظات الجمهورية.