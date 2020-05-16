اليونان تمدد حظر الطيران من وإلى 7 دول بسبب كورونا

الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين اليونان وسبع دول لحماية الصحة العامة من انتشار متزايد لـ فيروس كوفيد 19 بين مواطني الدولة، وفقا لما اعلنته خدمة الطيران المدني (CAS). قررت السلطات اليونانية تمديدبينوسبع دول لحمايةمن انتشار متزايد لـبين مواطني الدولة، وفقا لما اعلنته خدمة الطيران المدني (CAS).





مطار أثينا الدولي (AIA). واضافت، يجب أن تهبط جميع الرحلات الدولية فقط في المطار الرئيسي للبلاد،(AIA).





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وتشمل قائمة البلدان المتضررة من كورونا والتي أمدت أثينا تعليق الرحلات الجوية معها، ألبانيا وإيطاليا وهولندا ومقدونيا الشمالية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.





وحددت اليونان مدد تعليق جميع الرحلات الجوية للبلدان المعلنة وفقا لجدول زمني حيث يتم تعليق الرحلات من وإلى إيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة حتى 31 مايو، ومن وإلى ألبانيا، وشمال مقدونيا حتى 14 يونيو ، و من تركيا إلى اليونان حتى 14 يونيو ، ويتعين على جميع الرحلات الجوية الدولية الهبوط في مطار أثينا الدولي.





وتشمل الاستثناءات من عمليات التعليق الرحلات الجوية ورحلات الطوارئ والرحلات العسكرية وفرونتكس ورحلات عودة المواطنين اليونانيين ، من بين آخرين.





إضافة إلى ذلك ، تم تمديد حظر دخول غير مواطني الاتحاد الأوروبي حتى 31 مايو و يشمل الاستثناء أفراد الأسرة ، ومواطني دول منطقة شنجن، والعاملين الصحيين، ومواطني الدول الثالثة الذين يحملون تأشيرات طويلة المدى إلى دول الاتحاد الأوروبي أو دول شنجن، والسلطات المدنية والدفاعية، والعاملين في المجال الإنساني، وطاقم شركات الطيران، وأي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي لديه تصريح سفر صادر عن قنصلية يونانية.



