الاعتداء على عمرو وردة في اليونان.. تفاصيل





وذكر موقع " سبورت تايم" اليوناني، أن عمرو وردة تعرض لاعتداء من قبل مجموعة مجهولة أثناء سيره على كوبري بينيوس باليونان، رفقة أحد أصدقائه الذي يعمل في نادي لاريسا.







وأضاف الموقع، أن وأضاف الموقع، أن عمرو وردة أصيب ببعض الكدمات بسيطة، بينما تعرض صديقه لإصابة في عينه.





وتابع الموقع أن عمرو وردة حرر محضرا في الشرطة ضد مجهول، بعد الاعتداء عليه هو وصديقه.





وأشار إلى أن الجماهير التي اعتدت على عمرو وردة، قد تنتمي لفريق لاريسا، والذي رحل عنه اللاعب المصري مؤخرا.





يذكر أن نادي لاريسا اليوناني أعلن مؤخرا رحيل عمرو وردة عن صفوفه لأسباب تأديبية.