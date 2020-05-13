مبيحرمش.. طرد عمرو وردة من لاريسا يكمل مسلسل تاريخ أزماته خارج المستطيل الأخضر

وأعلن نادي لاريسا اليوناني في الساعات الماضية، إنهاء تعاقده مع الثنائي المعار عمرو وردة واليوناني جياناس ماسوراس، لأسباب تأديبية، دون الإفصاح عنها.

عمرو وردة تاريخ من الأزمات والمشاكل الأخلاقية، التي أثرت على مسيرته الكروية منذ بدايته مع منتخب الشباب، ويستعرضها موقع صدى البلد التقرير التالي..

البداية..

البداية كانت في معسكر منتخب مصر للشباب، والذي كان يقوده وقتها ربيع ياسين، في تونس عام 2013، حيث تم اتهامه بالتحرش بفتاة فرنسية، بعدما اقتحم غرفتها بفندق الإقامة، لتستدعي له الأمن، ويقرر عصام عبد الفتاح رئيس البعثة حينها، باستبعاده من المنتخب وترحيله إلى القاهرة.

أزمة باوك

في موسم 2017/2018، قرر نادي باوك اليوناني، الاستغناء عن عمرو وردة، لأسباب أخلاقية، وتم طرده من المعسكر الإعدادي في هولندا.

التحرش بزوجات اللاعبين في فيرينسي البرتغالي





بعد أيام قليلة من انضمامه لصفوف فيرينسي البرتغالي على سبيل الإعارة، قررت إدارة النادي عدم إتمام التعاقد معه، بسبب التحرش باثنين من زوجات لاعبي بالفريق.





فضيحة على السوشيال ميديا مع عارضة أزياء

اتهمت إحدى عارضات الأزياء عمرو وردة بالتحرش اللفظي، من خلال موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، أثناء تواجده في معسكر الفراعنة، قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019، التي أقيمت في مصر بشهر يونيو الماضي، وتوجت بها الجزائر.

وقرَّر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الأول وقتها، استبعاده من معسكر الفريق، قبل أن يتدخل الثنائي قائد الفراعنة أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، ومحمد صلاح نجم ليفربول، لإعادته إلى المنتخب مرة أخرى.