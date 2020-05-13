AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليست مشكلة أخلاقية.. تعليق عمرو وردة بعد استغناء نادي لاريسا عنه

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:51 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني الستار عن موقفه من رئيس نادي لاريسا المعار اليه بعد الاستغناء عنه رسمياََ لأسباب تأديبية. 

وكان نادي لاريسا أصدر بيانا رسميا على موقعه يؤكد فيه إن رئيس الفريق قرر رحيل وردة ولاعب آخر من صفوف الفريق لأسباب تأديبية خطيرة.

اقرأ ايضاََ:

وصرح وردة خلال تصريحات صحفية،  أنه يريد أن يظهر بطريقته الخاصة في لعب كرة القدم، ومسألة رحيله من نادي لاريسا، ليست لها علاقة بالأخلاق، لماذا يقحمني البعض في جملة اباحية او اخلاقية دائماََ. 

واكد أن هناك مشاكل بين رئيس نادي لاريسا ، ورئيس نادي باوك.

وأكمل وردة، لم اكن اريد أن افصح عن ذلك، ولكن رئيس نادي لاريسا حدثني منذ ساعات قليلة وصرح لي أنني سأرحل وأعود الى باوك. 

وأشار وردة الى أن، الجماهير في اليونان تعشقه ويلقبونه بمارادونا اليونان، وهذا يجعله يقدم اداء مميزا، ويزداد تطورا يوما بعد يوم. 

وأتم وردة الحديث في هذا الأمر، الجمهور المصري يعاملني بشكل سيء، أرغب أن يتركوني وشأني لكي أقدم كرة مميزة وأعود للمنتخب مرة اخرى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقارير.. فريق يوناني يخطط للتعاقد مع عمرو وردة نهائيا

بعد عدم ضمه للمنتخب.. عمرو وردة يستعد لخطوة مصيرية في حياته الكروية

مدرب لاريسا يشيد بـ عمرو وردة.. ويؤكد: طفل بمعنى الكلمة

مدرب باوك اليوناني السابق: عمرو وردة لاعب موهوب ورائع

بصحبة ابنته.. على غزال يهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على انستجرام

ترشيحاتنا

رسميا.. تحديد موعد استئناف الدوري السعودي بعد توقفه بسبب كورونا

وفاة نجل وزير الإسكان السعودي بشكل مفاجئ.. ونشطاء يتداولون وصيته

بعد أن أبكت الملايين عبر السوشيال ميديا.. طفلة البرنس: كنت بعيط عشان ماما مش تمثيل

أقل شراسة.. هل سيختفي كورونا قريبا ؟

خالطت 12 نائبا.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

مسلسل الاختيار .. القصة الكاملة لحادث الفرافرة الإرهابي في 2014

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص تجميل طبيعي .. فوائد القهوة للبشرة

خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

حفيدة عشيقها.. امرأة تعذب طفلة معاقة حتى الموت.. صور