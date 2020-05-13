ليست مشكلة أخلاقية.. تعليق عمرو وردة بعد استغناء نادي لاريسا عنه

كشف عمرو وردة لاعب نادي باوك اليوناني الستار عن موقفه من رئيس نادي لاريسا المعار اليه بعد الاستغناء عنه رسمياََ لأسباب تأديبية.





وكان نادي لاريسا أصدر بيانا رسميا على موقعه يؤكد فيه إن رئيس الفريق قرر رحيل وردة ولاعب آخر من صفوف الفريق لأسباب تأديبية خطيرة.





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وصرح وردة خلال تصريحات صحفية، أنه يريد أن يظهر بطريقته الخاصة في لعب كرة القدم، ومسألة رحيله من نادي لاريسا، ليست لها علاقة بالأخلاق، لماذا يقحمني البعض في جملة اباحية او اخلاقية دائماََ.





واكد أن هناك مشاكل بين رئيس نادي لاريسا ، ورئيس نادي باوك.





وأكمل وردة ، لم اكن اريد أن افصح عن ذلك، ولكن رئيس نادي لاريسا حدثني منذ ساعات قليلة وصرح لي أنني سأرحل وأعود الى باوك.





وأشار وردة الى أن، الجماهير في اليونان تعشقه ويلقبونه بمارادونا اليونان ، وهذا يجعله يقدم اداء مميزا، ويزداد تطورا يوما بعد يوم.



