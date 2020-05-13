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رياضة

مفيش فايدة.. لاريسا اليوناني يستغني عن عمرو وردة بسبب فضيحة أخلاقية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:08 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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إسماعيل محمود
أعلن نادي لاريسا اليوناني، منذ قليل، الاستغناء عن لاعبه المصري عمرو وردة، بعد مشكلة أخلاقية خطيرة على حد وصف النادي.

ونشر النادي اليوناني بيانًا منذ قليل على موقعه الرسمي، أكد فيه الاستغناء عن وردة المعار من نادي باوك، وزميله وجيانيس ماسوراس المعار من نادي أولمبياكوس بسبب مشاكل أخلاقية ومخالفات كبيرة على حد وصف النادي، وبقرار شخصي من رئيسه ألكسيس كوجياس.

وأعير وردة من نادي باوك اليوناني إلى لاريسا في شهر أغسطس الماضي، لمدة موسم، ولعب معهم في 23 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

الحقيقة أن تلك المشكلة لم تكن الأولى في مسيرة وردة، فاللاعب لديه تاريخ حافل من الأزمات والمشاكل التي عطلت مسيرته الكروية سواء مع المنتخب المصري أو مع الأندية التي لعب لها.

وسبق لوردة أن تم استبعاده من المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر 2019، بعد فضيحة أخلاقية مع إحدى العارضات ، ولكن لاعبو الفراعنة قاموا بالضغط من أجل إعادة وردة لقائمة المنتخب.
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