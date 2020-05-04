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رياضة

أحمد ناجي: أبو ريدة ومحمد صلاح وراء إعادة عمرو وردة لمنتخب مصر بعد أزمته الشهيرة ..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:42 م
محمد صلاح وعمرو وردة
محمد صلاح وعمرو وردة
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حسن العمدة
كشف أحمد ناجي، حارس الأهلي السابق، مدرب سموحة الحالي، عن كواليس لأول مرة بشأن الأزمة الشهيرة لـ عمرو وردة في المنتخب الوطني.


وقال "ناجي"، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم"، إن لاعبي المنتخب خاصة محمد صلاح وراء إعادة عمرو وردة إلى صفوف المنتخب فى كأس أمم أفريقيا الأخيرة.


وشدد مدرب سموحة، على أن الجهاز الفني أُجبر على عودة وردة بسبب تدخل اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح؛ لأنهم قرروا التدخل تعاطفا مع زميلهم لأنه لو رحل عن المعسكر سيعاني في مسيرته الاحترافية.


وتابع "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ووزير الرياضة أشرف الصبحي تعاطفا معه فلم يتم استبعاده".


واختتم أحمد ناجي، تصريحاته، أنه لو تكرر الأمر مع تواجد كوبر ما تعرض الجهاز الفني لضغط مماثل.

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