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رياضة

مالك لاريسا: عمرو وردة لاعب موهوب.. ونُغمض أعيننا أمام بعض أفعاله

السبت 04/أبريل/2020 - 02:25 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد رشاد
يتمنى أليكس كوجياس المالك الرئيسي لنادي لاريسا اليوناني (صاحب الأسهم الأكبر في النادي) استمرار عمرو وردة في صفوف فريقه، مشيرا إلى "نُغمض أعيننا أمام بعض وقائعه".

وقال مالك لاريسا: "أرغب بشدة في بقاء الثنائي المعار عمرو وردة وأرجيس كاجي في صفوف الفريق. ثنائي رائع ويمتلك قدرات مميزة للغاية".

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة (FOCUS 103.6) والتي نقلتها صحيفة aelole "عمرو وردة لاعب موهوب ولكننا أيضا نُغمض أعيننا أمام بعض الأمور التي يفعلها ، أفعل ذلك ومدربه يفعل ذلك أيضا. أتمنى استمرار وردة معنا".

وأكمل حديثه قائلا: "وردة وكاجي يقدران على اللعب في باوك بكل تأكيد، ولكنني أتمنى أن يوافق باوك على استمرار الثنائي معنا لموسم جديد".
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